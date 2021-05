Folketinget vil gjøre AstraZeneca- og Janssen-vaksinene frivillige i Danmark

Janssen-vaksinen har blitt knyttet til sjeldne varianter av blodpropp. Foto: Virginia Mayo / AP / NTB

NTB

Et flertall i Folketinget går inn for å gjøre de to vaksinene som droppes i Danmark, tilgjengelige for dem som vil ha dem.