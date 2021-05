USA etterforsker mulig snikangrep utenfor Det hvite hus – ser kobling til flere titalls mystiske hendelser

Føderale etater i USA og Pentagon har igangsatt etterforskning inn i to potensielle mikrobølgeangrep på amerikansk jord. Et skal ha funnet sted på gressplenen utenfor Det hvite hus.

Det var i kjølvannet av thrillervalget i november i fjor at et medlem av USAs nasjonale sikkerhetsråd, som er ansvarlig for gjennomføring og koordinering av landets sikkerhets- og utenrikspolitikk, plutselig ble syk.

Personen skal ha befunnet seg i Ellipse-området på sørsiden av Det hvite hus, bekrefter flere nåværende og tidligere Det hvite hus-ansatte til CNN. Symptomene er forenlig med den mystiske sykdommen «havana syndrom», som trolig forårsakes av mikrobølgestrålig.

Gikk forbi en varebil – så kollapset hunden

I tillegg til hendelsen utenfor Det hvite hus etterforskes en lignende hendelse i 2019. Det var under en luftetur med hunden sin i Arlington i Virginia at en Det hvite hus-ansatt plutselig ble rammet av ekstrem hodepine, høy pipelyd i begge ørene og ømhet i ansiktet, samtidig falt hunden om og fikk kramper. Ifølge magasinet GQ hadde hun akkurat passert en varebil da en mann kom ut og gikk forbi henne. Kort tid etter mannen passerte henne skal hun ha blitt dårlig, og hunden ha fått kramper.

Området er ikke langt fra CIAs hovedkvarter Langley, hvor en tidligere ansatt fremdeles sliter med senskadene etter lignende sykdom. Det var under et besøk til Russland i 2017 at CIA-agent Marc Polymeropoulos plutselig ble syk. Han våknet gjennomvåt av svette og ute av stand til å bevege seg på hotellrommet sitt i Moskva. Etter noen timer bedret helsen seg og Polymeropoulos mistenkte matforgiftning.

Det var først da han var vel hjemme i Virginia igjen at han begynte å fatte mistanke. Han slet med hodepine, svimmelhet, kvalme og øresus, men leger fant ingen årsak. Innen få uker var synet så påvirket at Polymeropoulos ikke lenger kunne kjøre bil.

Det hvite hus sett fra Ellipse-området hvor en person ble rammet av plutselig sykdom i november. Nå etterforskes hendelsen som et mulig usynlig angrep. Les mer Lukk

Utviklet hjerneskade

Det var Polymeropoulos’ kolleger ved CIA som begynte å se klare likhetstrekk mellom hans sykdomsbilde og symptomene flere amerikanske diplomater hadde utviklet ved ambassaden i Cuba året før. Også de opplevde øresus, svimmelhet, kvalme og ekstrem hodepine.

I 2020, fire år etter Cuba-hendelsen, ble det konkludert med at symptomene trolig var forårsaket av mikrobølger. Ifølge rapporten fra National Academy of Sciences (NAS) var «direkte, pulserende radiofrekvensenergi» den mest sannsynlige årsaken til sykdomsutviklingen som siden 2016 har rammet om lag 26 amerikanske og canadiske diplomater på Cuba. Sykdommen fikk navnet «havana syndrom», og det ble ikke utpekt noen kilde til strålingen, men det ble bemerket at tidligere forskning på denne type skader ble utført i tidligere Sovjetunionen.

Både medlemmet av USAs nasjonale sikkerhetsråd, som befant seg på gresset utenfor Det hvite hus, og den Det hvite hus-ansatte på gåtur i Virginia har symptomer identiske med «havana syndrom». Det samme gjelder Polymeropoulos, som siden har forlatt sin jobb ved CIA som følge av traumatisk hjerneskade (TBI), også kjent som intrakranial skade, som oppstår når en ytre kraft skader hjernen.

Det var ved dette hotellet i Cubas hovedstad Havana at tilfellene av «havana syndrom» skal ha oppstått blant amerikanske og canadiske diplomater. Les mer Lukk

Pentagon slo alarm

Nær slutten av Trumps presidentperiode valgte Pentagon å ta tak i etterforskningen da de opplevde at myndighetene ikke tok det på alvor.

– Jeg visste at CIA og Utenriksdepartementet ikke tok dette på alvor, så vi etablerte en innsatsstyrke i håp om å vekke dem, sier Chris Miller, som da var fungerende forsvarsminister.

Kort tid etter etablerte CIA sin egen innsatsstyrke med mål å etterforske sykdomstilfellene flere CIA-agenter har blitt rammet av på utenlandsreiser, deriblant Polymeropoulos. Samtidig skal det etterforskes hvorfor ansatte ved forsvarsdepartementet, og ikke FBI, ble satt til å håndtere sykdomstilfellene i Washington og Virginia, selv om hendelsene fant sted på amerikansk jord.

Det vites ikke hvordan helsetilstanden til de øvrige rammede per dags dato er.