«Paradise hotel»-deltakere i Sverige forteller om overgrep

NTB

To tidligere deltakere i realityserien «Paradise hotel» i Sverige forteller om seksuelle overgrep under innspillingen.

De to kvinnene som har stått fram, anklager produksjonsselskapet Mastiff for å dysse ned hendelsene, ifølge P3 Nyheter i Sverige. Det avviser Mastiff.

De svenske deltagerne i «Paradise Hotel». Foto: Nent Group Sverige. (Skjermdump) Les mer Lukk

Innspillingen av årets sesong av realityserien har nå tatt pause mens opplysningene fra de to kvinnene etterforskes.

Direktør Matilda Snöwall i Mastiff skriver i en epost til P3 Nyheter at overgrep ikke får finne sted i programmet og at man har tydelige retningslinjer for hvordan deltakerne skal oppføre seg mot hverandre.

Ifølge Snöwall jobbes det internt i Mastiff med disse spørsmålene.