Minst tre døde da antatt smuglerbåt kantret utenfor San Diego

NTB

Minst tre personer døde og 27 ble fraktet til sykehus etter at en båt som trolig ble brukt til menneskesmugling kantret utenfor San Diego søndag.

Det var minst 30 mennesker om bord i cabincruiseren da den kantret utenfor kysten av San Diego. Myndighetene mener den ble brukt til å smugle mennesker fra Mexico til USA sjøveien.

Tre personer døde på stedet og 27 andre ble fraktet til sykehus, med varierende grad av skader, opplyser redningstjenesten i San Diego.

Båten kantret i et område med mange klipper, og redningstjenesten sier bølgene rev trebåten fra hverandre. Det pågår fortsatt søk i området, men redningstjenesten antar at alle om bord nå er gjort rede for.