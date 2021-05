Innbyggerne i Texas-by stemte for å forby abort

NTB

Innbyggerne i byen Lubbock i Texas har stemt for å forby abort i en folkeavstemning. Avgjørelsen vil trolig føre til langvarig kamp i rettssystemet.

Politikerne i Lubbock hadde egentlig avvist lovforslaget fordi de mente det vil binde byen til en dyr rettsstrid. Søndag stemte 62 prosent i en folkeavstemning for å innføre forbudet likevel.

Saken vil trolig bli tatt til retten av motstandere som mener forbudet strider med grunnloven. Det skjer mens flere byer og delstater kontrollert av Republikanerne har vedtatt innskrenkinger i abortrettighetene i håp om at en rettsstrid vil ende med at høyesterett omgjør abortvedtaket i 1973, som har åpnet for lovlig abort i USA.

I 2019 gikk den lille byen Mineral Wells i Texas vekk fra et lignende abortforbud etter advarsler fra menneskerettsgrupper.