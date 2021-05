Corona, uavhengighet og skatt sentralt i britisk valgbonanza

NTB

Til uken skal britene velge skotsk og walisisk nasjonalforsamling, London-ordfører, en drøss med lokalpolitikere og politisjefer og ett parlamentsmedlem.

Torsdagens valg omfatter folkevalgte i det meste av landet, unntatt Nord-Irland og Parlamentet i London.

Mange av valgene skulle vært holdt i mai i fjor, men ble coronautsatt.

Skotsk omkamp

Foreløpig er det valget på selvstyreforsamlingen i Skottland som har fått mest oppmerksomhet. Den har ansvar for helse, boliger og utdanning, men den store saken i nord er løsrivelse fra resten av kongedømmet.

De som vil at Skottland fortsatt skal være britisk, vil forsøke å bryte dominansen til nasjonalistpartiet SNP, som vil ha en ny folkeavstemning om uavhengighet. Samtidig har tidligere SNP-leder Alex Salmond startet en nytt uavhengighetsparti, skriver BBC.

I 2014 sa 55 prosent av skottene nei til å bryte ut av Storbritannia. Året etter sa 62 prosent nei til brexit. Det har falt mange tungt for brystet at de blir dratt med ut av EU mot sin vilje, og flere vil derfor ha omkamp om selvstendighet. Fra regjeringen i London er svaret at den muligheten får man bare «én gang i løpet av en generasjon», og at tiden ikke er inne for en ny folkeavstemning.

I Wales utfordres Labour av De konservative etter å ha sittet med makten siden 1999. Skatt, sosialhjelp og klimaforandringer har vært temaer i valgkampen. Også i Wales er det kandidater som vil jobbe for selvstendighet, men det har også kommet forslag om mindre selvstyre og avvikling av nasjonalforsamlingen i Cardiff.

Coronaforsinket

Et år etter at de mange lokalvalgene i England måtte utsettes på grunn av pandemien, er coronakrisen den viktigste saken for velgerne, viser en undersøkelse gjengitt av BBC. 59 prosent sier corona er den viktigste saken, selv om de viktigste beslutningene om pandemien tas på nasjonalt nivå.

Tett knyttet til coronakrisen er spørsmålet om kommunenes og fylkenes økonomi, og her er lokal eiendomsskatt et viktig stridstema.

Det skal også velges 12 regionordførere og 39 regionale politisjefer torsdag.

På topp nasjonalt – taper i London

London er ett av stedene der det er direkte valg på ordfører, i tillegg til at det skal velges nytt bystyre. Alt tyder på at Labours Sadiq Kahn får velgernes tillit i en ny periode. Han foretrekkes av 47 prosent av velgerne, mens den konservative utfordreren Shaun Bailey ligger langt bak med 27 prosents oppslutning, skriver Politico.

Bailey ligger dermed betydelig dårligere an enn partifelle Zac Goldsmith gjorde i 2016. Han lå den gangen på 35 prosent mot 44 for Khan.

For høyresiden er det en tommelfingerregel at de må tape landet for å vinne hovedstaden, ifølge Politico.

– Utsiktene deres er i bunn og grunn avhengige av at de er i opposisjon nasjonalt, sier valgekspert Robert Hayward, som sitter i Overhuset for De konservative toryene.

For å kunne vinne, må toryene ut av posisjon nasjonalt og tiltrekke seg velgere som har snudd seg mot den sittende regjeringen, utdyper Peter Kellner, som tidligere ledet meningsmålingsinstituttet YouGov.

Smutthull for folkevalgte

Til sist skal det velges én representant til Underhuset, etter at Mike Hill i mars trakk seg som Labours representant for byen Hartlepool. I september 2019 ble Hill suspendert fra partiet etter beskyldninger om seksuell trakassering, men han ble tatt inn i varmen igjen måneden etter og gjenvalgt i desember.

Suppleringsvalget i Hartlepool blir det første der Labour kjemper om å beholde et sete etter at Keir Starmer ble valgt til partileder.

Britiske parlamentarikere har i utgangspunktet ikke mulighet til å trekke seg eller «si opp jobben», men kan miste plassen dersom de får et «innbringende embete underlagt kronen.» To slike stillinger holdes i hevd nettopp for å sikre representanter en utvei.

Samme dag som han kunngjorde at han trakk seg, ble derfor Hill utnevnt til «fogd og statsholder for Chiltern Hundreds», en region nordvest for London. Stillingen er ulønnet, men regnes formelt for å være innbringende. Slik blir den et juridisk smutthull for parlamentarikere som vil komme seg ut av forpliktelsen overfor valgkretsen som har sendt til dem til Parlamentet i London.