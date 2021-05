Sverige: Smitten sprer seg annerledes enn i de forrige bølgene

Lørdag var det demonstrasjoner mot koronarestriksjonene flere steder i Sverige, blant annet her i Stockholm. Foto: Henrik Montgomery / TT via AP / NTB

NTB

Flere blir smittet på skoler og arbeidsplasser i Sverige nå enn tidligere i pandemien, viser informasjon fra landets smittesporing.

En undersøkelse blant Sveriges 21 smittesporingsenheter viser at 15 oppgir at de ser en endring i måten smitten skjer på nå sammenlignet med de to tidligere smittetoppene i pandemien.

Sju av dem opplyser at det er økt smitte på skoler og andre steder der barn og unge møtes. Samtidig viser undersøkelsen at smitten øker i hjemmet og på arbeidsplasser, noe smittesporerne antar er fordi flere møter fysisk på jobb.

– De som kan jobbe hjemme er fortsatt gode til å gjøre det. Derimot har vi i denne bølgen hatt mange positive tilfeller på arbeidsplasser der man ikke kan jobbe hjemme, sier Julia Nyström i smittesporingstjenesten i Halland.

Det er derimot mindre smitte forbundet med festing nå enn tidligere, noe som kan tyde på at svenskene fester mindre nå enn tidligere i pandemien.