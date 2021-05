Venezuela tredobler minstelønnen – men det metter lite

Tilhengere av regjeringen til Nicolás Maduro under 1. mai-markeringer i Caracas. Foto: Matias Delacroix / AP / NTB

NTB

Venezuela hevet lørdag minstelønnen i det som nesten er en tredobling av nivået. Inflasjonen er så ute av kontroll at det ikke engang holder til et kilo kjøtt.

Arbeidsminister Eduardo Pinate kom med nyheten da støttespillere av regjeringspartiet samlet seg til en 1. mai-markering i hovedstaden Caracas.

Den nye månedlige minstelønnen er 7 millioner bolivarer. Det tilsvarer rundt 20 kroner etter den anslåtte vekslingskursen landets sentralbank opererer med.

Etter fire år med hyperinflasjon er det imidlertid vanskelig å måle den reelle verdien. For en vanlig lønnsmottaker vil selv en økning fra 1,8 millioner bolivarer til 7 millioner ikke være nok til å kjøpe seg et kilo kjøtt med en full månedslønn.

Halvannen månedslønn

Et kilo kjøtt omsettes nemlig for det som tilsvarer 30 kroner, en og en halv månedslønn med det nye nivået for minstelønn.

En gang oljerike Venezuela er inne i den verste økonomiske krisen landet har opplevd i moderne historie. Det har vært økonomiske nedgangstider i åtte strake år.

Norske bistandsorganisasjoner har bedt Stortinget bevilge ekstra krisemidler blant annet for å forhindre at det utvikler seg en regional krise i Mellom-Amerika.

– FN advarer om sultkrise i Mellom-Amerika. Med den desperate situasjonen i Venezuela og den svært negative utviklingen i Colombia, er vi redde for at dette kan bidra til en humanitær krise i hele regionen, sa generalsekretær i Caritas, Martha Rubiano Skretteberg, da kravet ble overlevert Stortinget tidligere i april.

– Nye diskusjoner med Norge

President Nicolas Maduros venstreregjering er satt under internasjonale sanksjoner etter ønske fra USA, som flere ganger har bedt ham trekke seg.

Maduros regjering har håp om at Joe Biden vil se med nye øyne på Mellom-Amerika, og lot fredag seks korrupsjonsdømte amerikanere slippe løs til husarrest, noe som ble sett på som et tegn på godvilje overfor USA.

Samtidig skriver AFP at Maduros allierte i det siste vært i nye møter med diplomater fra Norge for å prøve å få i gang forhandlingene med opposisjonen, som Norge tidligere har ledet. Presidenten skal ha håp om å finne en løsning på landets politiske krise.

Norge ledet forhandlingene til de brøt sammen i 2019, men Utenriksdepartementet uttalte i desember i fjor til NTB at de er klare til å legge til rette for nye samtaler når forholdene ligger til rette for det.

Stille lønnsøkning

Maduro har selv sluttet å lansere lønnsøkninger under stor fanfare, slik hans forgjenger og mentor, Hugo Chávez, gjorde det.

Lørdagens lønnsøkning ble kun kunngjort til støttespillerne i Caracas, og det er ellers ikke offentliggjort informasjon om den fra myndighetene.

Det er andre gang i år minstelønnen økes, samtidig som prisveksten løper løpsk. For to år siden ble økonomien åpnet noe opp, og det ble anledning for transaksjoner i utenlandsk valuta.

Mange arbeidere får imidlertid lønna si i den lokale valutaen bolivar, som altså knapt er verdt noe som helst. Myndighetsansatte er blant de dårligst betalte, noe som har ført til at mange har forlatt sine offentlige jobber.