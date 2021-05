Begravelsene etter katastrofen i Israel fortsetter

Sørgende samles til en begravelse fredag for en av de 45 døde. Foto: Ariel Schalit / AP / NTB

NTB

Etter en Sabbat-pause lørdag fortsatte begravelsene og identifiseringen av pilegrimene som døde under en religiøs feiring ved Meron-fjellet fredag.

En av begravelsene var for 13 år gamle Yedidya Hayut, ifølge lokale medier. Det ble også tent lys flere steder i landet for de 45 ofrene.

Allerede fredag var det en rekke begravelser, både i Jerusalem og den svært ortodokse byen Bnei Brak. I Bnei Brak var gatene fulle av menn i tradisjonelle svarte klær som deltok.

Ifølge helsedepartementet døde 45 mennesker, de fleste ultraortodokse jøder. Minst 150 ble skadd. 32 er foreløpig identifisert.

Blant de døde er det foreløpig identifisert fire amerikanere, en canadier og en argentiner. Ti av de døde er mindreårige.

Det var gitt tillatelse til at 10.000 pilegrimer kunne samles ved Meron-fjellet. Ifølge israelske medier møtte minst 90.000 opp.

En stor andel av den israelske befolkningen er vaksinert mot koronaviruset, noe som gjorde at det var gitt tillatelse til samlingen ved Meron-fjellet.

Men myndighetene er i årevis blitt kritisert for å tillate samlingene på stedet, som ikke er dimensjonert for så store menneskemengder.

Over 2.200 mennesker, inkludert statsminister Benjamin Netanyahu, har gitt blod til 120 skadde. Søndag marker landet en nasjonal sørgedag for det som blir omtalt som et av Israels verste tragedier.