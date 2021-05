Menneskerettssjef sier Polen går i udemokratisk retning

NTB

Polens ombudsmann for menneskerettigheter, Adam Bodnar, mener regjeringen er i ferd med å føre landet i «udemokratisk» retning.

– Regjeringen forsøker å sette maktmekanismer ut av spill eller overta dem helt, en etter en, sier Bodnar, som mener EU i langt større grad bør sette ned foten for statsminister Mateusz Morawiecki og regjeringspartiet PiS.

Bodnar blir nå selv et offer for dette etter at Polens grunnlovsdomstol i forrige måned ga 44-åringen tre måneders oppsigelse.

Det er uklart om embetet blir videreført, men i så fall kommer regjeringen til å velge en ombudsmann som «ikke er altfor uavhengig, og som ikke er i stand til kontinuerlig å holde oppsikt med dem som styrer», tror Bodnar.

Tvunget i kne

– PiS, som har hatt makten siden 2015, har marginalisert nasjonalforsamlingens rolle, har langt på vei tvunget både forfatningsdomstolen, påtalemakten, mediene og deler av rettsvesenet i kne, sier den avtroppende ombudsmannen.

Den 44 år gamle juristen, som i 2018 ble belønnet med den norske Rafto-prisen for sitt forsvar av minoriteter og sin innsats for å bevare domstolenes uavhengighet i Polen, sier EU gjør for lite for å bremse utviklingen i landet.

Bodvar mener å se et skifte etter at Ursula von der Leyen overtok som EU-president i 2019.

Kritiserer EU

– Jeg har en følelse av at det konstant letes etter kompromisser, konsensus og dialog med den polske regjeringen, noe som egentlig ikke har resultert i noe, sier Bodnar.

– I mellomtiden har regjeringen benyttet tiden til å innføre endringer som blant annet har svekket innbyggernes rettssikkerhet, sier han.

– Hva er EU egentlig ment å være? En sammenslutning bygd på demokratiske verdier, eller bare en løs føderasjon som inkluderer både demokratiske og autoritære stater? spør Bodvar.

– Det siste kan i så fall føre til EUs oppløsning, advarer han.