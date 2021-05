Venezuela løslater amerikanske oljetopper til husarrest

Oljetoppene Jose Angel Pereira, Gustavo Cardenas, Jorge Toledo, Jose Luis Zambrano, Tomeu Vadell og Alirio Jose Zambrano på et udatert bilde frigitt av Venezuelas utenriksdepartement. Foto: AP /NTB

Seks amerikanske oljetopper som har sittet fengslet i Venezuela i mer enn tre år løslates til husarrest. Det ses på som en gest til Biden-administrasjonen.

Oljetoppene er dømt til fengsel mellom 8 og 13 år for korrupsjon. De ble pågrepet i Caracas i 2017 etter å ha blitt lurt til Venezuela i den tro at de skulle på et forretningsmøte.

De er tidligere sjefer i Houston-raffineriet Citgo, et datterselskap av Venezuelas statlige oljeselskap PDVSA. De er tidligere brukt i et politisk spill da de ble løslatt til husarrest i 2019, for så å bli fengslet igjen da Donald Trump tok imot Venezuelas opposisjonsleder i Washington.

Venezuela ønsker å bedre forholdet til USA når Joe Biden skal finne fram til sin Sør-Amerika-linje.