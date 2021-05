Biden vil ikke gjøre som verken Trump eller Obama i Nord-Korea-politikken

President Joe Biden taler til Kongressen etter å ha sittet 100 dager som president. Foto: Melina Mara / The Washington Post via AP / NTB

NTB

Joe Biden vil se vekk fra fremgangsmåten til både Donald Trump og Barack Obama når han meisler ut sin egen politikk overfor Nord-Korea.

Der Trump vekslet fra å krangle på Twitter med Nord-Koreas «lille rakettmann» Kim Jong-un om hvem som hadde størst atomknapp og på å holde toppmøte med ham, holdt Obama Kim på avstand.

Det hvite hus opplyser at Biden har bestemt seg for at han verken vil gjøre som Trump, eller som Obama-administrasjonen han var visepresident i.

Pressetalsperson Jen Psaki sier at Biden-administrasjonen nå har gjennomført en gransking av USAs Nord-Korea-politikk. Målet er å finne en middelvei mellom Trumps «storslåtte forhandlinger» og Obamas «strategiske tålmodighet».

Vil ha atomvåpenfritt Korea

– Vårt mål er fortsatt å gjøre den koreanske halvøy atomvåpenfritt med en klar forståelse av at innsatsen til den forrige administrasjonen ikke klarte å nå dette målet, sier Psaki.

Trump ble den første amerikanske presidenten som satte sine bein i Nord-Korea under et toppmøte, men atomsamtalene førte aldri fram til en konkret løsning.

Biden bestilte en gjennomgang av Nord-Korea-politikken umiddelbart etter at han tok over Det hvite hus i januar. Psaki sier de har fått bistand fra eksperter utenfor Det hvite hus, allierte og forgjengere fra de tidligere administrasjonene.

– Vårt mål er ikke å få til en storslått forhandling, ei eller vil den basere seg på strategisk tålmodighet, sier Psaki

Det mest komplekse problemet

Biden har i likhet med Obama sagt at han ser på Nord-Korea som det mest komplekse utenrikspolitiske problemet USA og deres allierte har.

Obamas Nord-Korea-politikk gikk ut på å holde døren åpen for forhandlinger samtidig som det ble innført sanksjoner. Biden-administrasjonen legger tilsynelatende opp til en mer trinnvis politikk.

Der vil steg Nord-Korea tar for å nedruste sitt atomvåpenprogram bli møtt med positive reaksjoner fra USA, som at sanksjoner blir lettet.

Biden-administrasjonen har ikke sagt hvordan den stiller seg til å gi Nord-Korea sikkerhetsgarantier eller formelt avslutte Koreakrigen. Det har vært et krav fra Nord-Korea og noe Trump-administrasjonen vurderte.

Samkjører med Japan og Sør-Korea

Samtidig vil Biden-administrasjonen ikke innynde seg med Kim, men heller samkjøre med Japan og Sør-Korea. De to landene var skeptiske til Trumps forsøk til å gjøre Kim til en venn og gi ham status som en internasjonal statsmann.

Utenriksminister Antony Blinken skal diskutere Nord-Korea-politikken på G7-toppmøtet i London neste uke, der han vil møte kollegaer fra flere Nato-land, samt Japan, Sør-Korea og Australia.

Den nye politikken blir også et viktig punkt på agendaen når Sør-Koreas president Moon Jae-in besøker Det hvite hus 21. mai. Han er den andre statslederen som får besøke Biden-administrasjonen, etter at Japans statsminister Yoshihide Suga ble den første.

Lang tid uten kontakt

Det siste møtet ansikt til ansikt mellom representanter fra Nord-Korea og USA skjedde i Sverige i oktober 2019. Biden-administrasjonens forsøk på å opprette en dialog er blitt avvist.

Nord-Korea gjennomførte en ny rakettest i mars, bare dager etter at Kim Jong-uns søster, Kim Yo-jong, kom med nye trusler mot USA og Sør-Korea etter at de to landene gjennomførte en militærøvelse.

Nord-Korea skjøt også ut to kortdistanseraketter ut i havet, i brudd med en FN-resolusjon som forbyr slike avfyringer.