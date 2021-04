Navalnyjs nettverk stemplet som ekstremistorganisasjon

NTB

Russland har satt det politiske nettverket til regimekritikeren Aleksej Navalnyj på listen over terror- og ekstremistorganisasjon.

Nettverket dukket opp på listen til Russlands finansielle overvåkingstjeneste Rosfinmonitoring fredag.

Navalnyjs antikorrupsjonsstiftelse FBK skriver på Twitter at «Navalnyjs hovedkvarter» er lagt til på lista.

– Men en slik organisasjon og juridisk person eksisterer rett og slett ikke. Hvordan kan en ikke-eksisterende organisasjon inngå i det offisielle registeret, spør stiftelsen.

Tidligere i uka besluttet en domstol i Moskva at Navalnyjs stiftelse må stanse alle aktiviteter i påvente av en kjennelse om lovlighet.

I forkant av domstolens avgjørelse uttalte Navalnyjs støttespillere at det vil være et stort tilbakeslag for gruppen hvis den blir stemplet som en ekstremistorganisasjon.

Navalnyj sitter fengslet i en fangeleir utenfor Moskva og avsluttet i forrige uke en over tre uker lang sultestreik.

Opposisjonspolitikeren ble pågrepet da han returnerte til Russland i januar. Han hadde da tilbrakt flere måneder i rehabilitering i Tyskland etter å ha blitt forgiftet med nervegiften novitsjok.

44-åringen ble pågrepet siden han unnlot å melde seg ukentlig for politiet i Russland mens han lå på sykehus, i begynnelsen i koma, i Berlin. Det medførte at en betinget dom på to og et halvt års fengsel ble gjort ubetinget.