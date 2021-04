EU anklager Apple for å hindre konkurranse – går til sak

NTB

Apple misbruker sin dominerende markedsposisjon og hindrer fri konkurranse, sier EU, som har åpnet sak mot den amerikanske IT-giganten.

Konkurransekommissær Margrethe Vestager mener Apple har misbrukt sin markedsmakt via sin app-butikk, melder det danske nyhetsbyrået Ritzau. Hun har varslet en pressekonferanse fredag klokken 13.

Ritzau understreker at saken ikke er avgjort, men at kommisjonen foreløpig har konkludert med at Apple bryter unionens regler. Selskapet får nå mulighet til å svare på anklagene.

Granskingen av Apple startet i juni i fjor, etter en klage fra musikkstrømmetjenesten Spotify.

– Vi må forsikre oss om at Apples regler ikke gir urettferdig konkurranse i markeder der selskapet konkurrerer med andre app-utviklere, for eksempel med strømmetjenesten Apple Music eller Apple Books, sa Vestager i en pressemelding den gangen.