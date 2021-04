Sverige utsetter vaksinemål til september

Sveriges sosialminister Lena Hallengren under en tidligere pressekonferanse. Arkivfoto: Jessica Gow / TT / NTB

NTB

Svenske myndigheter må senke ambisjonene for coronavaksineringen fordi bruken av Janssen-vaksinen er satt på pause.

Tidligere var prognosen at alle voksne skulle få tilbud om vaksine innen St. Hans. Deretter ble det utsatt til august. Men fredag kom beskjeden om at regjeringen har måttet senke ambisjonen ytterligere.

Nå er målet at alle voksne skal ha fått tilbud om minst én vaksinedose innen 5. september, opplyste sosialminister Lena Hallengren på en pressekonferanse.

Årsaken til forsinkelsen er at bruken av Janssen-vaksinen er satt på pause mens det europeiske legemiddeltilsynet EMA undersøker om det er en sammenheng mellom vaksinene og noen få tilfeller av blodpropp.

Fram til nå har 30 prosent av alle voksne fått minst én dose coronavaksine i Sverige, ifølge Hallengren, som understreker at innsatsen må styrkes på alle nivåer for å nå vaksineringsmålet innen 5. september.

Folkhälsomyndighetens generaldirektør Johan Carlson mener at det ikke er noen risiko for en ny smittebølge etter sommeren på grunn av den endrede vaksineringsprognosen.

– Flesteparten av borgerne får sin vaksine, en del til og med to doser, i løpet av sommeren. Av den grunn er det ikke spesielt problematisk, sier Carlson.

Det ble under pressekonferansen også understreket at situasjonen på svenske sykehus for øyeblikket er svært alvorlig.