India sliter med få vaksiner og rekordbrytende smittetall

NTB

India har satt ny global smitterekord med 386.452 påviste coronatilfeller på ett døgn. Flere delstater er tomme for vaksiner.

Landet registrerte 3.498 nye coronarelaterte dødsfall fredag og er med det oppi 208.330 døde.

Vaksinesentrene skal etter planen åpne for alle over 18 år lørdag, men mange delstater sier at de er tomme for doser.

Flere delstater, blant dem hovedstaden New Delhi, har sagt at de ikke har mulighet til å starte vaksineringen av alle over 18 år.

Fredag stengte Mumbai vaksinesentrene i tre dager som følge av vaksinemangel.