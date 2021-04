Kidnapping av Lady Gagas hunder har resultert i tiltale

Popstjernen Lady Gagas hundepasser og hunder ble utsatt for kriminalitet i Los Angeles i februar. Foto: Saul Loeb / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Tre menn er tiltalt for drapsforsøk på Lady Gagas hundepasser, samt for tyveri av artistens to franske bulldogger.