Eritreiske soldater anklaget for å blokkere og stjele matbistand i Tigray

Eritreiske soldater blokkerer og stjeler matbistand i den krigsherjede Tigray-regionen i Etiopia, ifølge dokumenter AFP har fått tilgang på.

Etiopiske regjeringsstyrker innledet i november i fjor en stor offensiv for å ta kontrollen over Tigray-regionen fra provinsmyndighetene som var dominert av Tigray-folkets frigjøringsfront (TPLF).

Landets statsminister og fredsprisvinner Abiy Ahmed fastholdt at offensiven kom som følge av TPLF-angrep mot militære mål. Krigføringen skulle være over raskt, ifølge Ahmed.

Men krigen har dratt ut, og det kommer flere og flere bekymringer knyttet til den humanitære situasjonen i regionen. USAs utenriksminister Antony Blinken varslet tidligere denne uken om en humanitær katastrofe, advarsler bistandsorganisasjoner har fremmet over tid.

Flere presentasjoner som Etiopias interimsregjering i Tigray har gitt til bistandsorganisasjoner, viser det samme. I dokumentene, som AFP har fått tilgang på, blir det blant annet hevdet at eritreiske soldater har tvunget bistandsarbeidere ut av enkelte områder i Tigray.

Eritrea involvert

Etiopias regjering under ledelse av Abiy Ahmed fikk Nobels fredspris i 2019 for å ha sluttet fred med Eritrea og president Isaias Afwerki. Men Afwerki og TPLF i Tigray har fortsatt å være bitre fiender.

I flere måneder avviste både den etiopiske og den eritreiske regjeringen at Eritrea var involvert i konflikten. Etiopias president innrømmet det i mars, men sa at de eritreiske soldatene skulle forlate området raskt. Også Eritrea har vedgått det og lovet tilbaketrekking.

Ifølge dokumentene har også eritreiske soldater møtt opp på matdistribusjonssteder i Tigray og stjålet mat. Det ferskeste dokumentet er datert 23. april. En anonym tjenestemann som deltok på den siste presentasjonen, sier at bistandsarbeidere er frustrerte over mangelen på tilgang.

– Noen av NGO-arbeiderne gråt på grunn av systematiske avslag, sier tjenestemannen, som av frykt for represalier vil være anonym.

Snakket med Blinken

I en telefonsamtale med Abiy har Blinken presset på for at de eritreiske styrkene forlater området, et nærvær han mener bidrar til en humanitær katastrofe.

Eritreas informasjonsminister Yemane Gebremeskel har avvist anklagene om at de har hindret bistand. I en epost til AFP sier han at landet ikke hindret bistand inn til Etiopia under grensekrigen for to tiår siden, og at de ikke har planer om å begynne med noe lignende nå.

– Det er ikke mulig at Eritrea kan blokkere humanitær assistanse eller stjele, sier han.

General Yohannes Gebremeskel Tesfamariam, som leder et stabsområde i Tigray, sier imidlertid til AFP at det de to siste ukene har vært problemer med å passere kontrollpunkter, særlig de som er kontrollert av eritreere.

Han viste til et kontrollpunkt mellom landsbyene Adigrat og Aksum som et eksempel.

– Vi har sendt folk dit for å snakke med de eritreiske kommandantene som er ansvarlige for soldatene på dette kontrollpunktet. Vi venter på svar, sier Yohannes.

Kritisk situasjon

Dokumentene fra regjeringen i Tigray viser også til hindring av bistand fra spesialstyrker fra den etiopiske Amhara-regionen.

I presentasjonen fra 23. april heter det at fem områder i sørlige Tigray står i en kritisk situasjon og trenger hjelp til mat umiddelbart. Sikkerhetsstyrkene fra Amhara hindrer imidlertid bistand fra å komme inn til områdene, ifølge dokumentet.

Et av områdene, kjent som Ofla, ble beskrevet av Mark Lowcock, FNs visegeneralsekretær for humanitære saker, i en brifing i FNs sikkerhetsråd 16. april. Ifølge Lowcock hadde de mottatt en rapport om at 150 hadde dødd av sult i området. AFP har ikke vært i stand til å bekrefte tallet.

I en av presentasjonene fra interimsregjeringen i Tigray står det at åtte personer har dødd av sult i Ofla.