13 kirgisiske soldater døde i grensekamper mot Tadsjikistan

NTB

Kirgisistan sier at 13 av deres soldater mistet livet i trefninger med nabolandet Tadsjikistan. De to sentralasiatiske landene ble enige om våpenhvile torsdag.

Grensen mellom de to sentralasiatiske landene er omstridt, og det har vært sporadiske grensetrefninger i flere år. Den sisten tiden har konflikten eskalert.

Torsdag bekreftet begge landene at deres militære styrker hadde vært i kamp mot hverandre. Kirgisistan opplyste at deres styrker hadde erobret en grensepost.

Kort tid senere kom meldingen om at de to landene var enige om en umiddelbar våpenhvile, og at styrkene ble beordret tilbake til sine baser. Kirgisistans helsedepartement sier i en uttalelse at 134 soldater har blitt såret og at 13 har mistet livet. Tilstanden er kritisk for ytterligere to, heter det videre.