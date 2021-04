Flere titalls døde etter tribuneulykke nord i Israel

NTB

Minst 38 er døde etter at en tribune kollapset under en religiøs feiring ved fjellet Meron nord i Israel, får Haaretz opplyst.

Den israelske ambulansetjenesten Magen David Adom opplyser til avisa at minst 38 mennesker har omkommet.

Mer enn 100 personer er skadd, skriver nyhetsbyrået AP. Det er uklart om det er selve tribunekollapsen eller panikk i etterkant som har ført til skadene.

Titusenvis hadde samlet seg for feiringen Lag Ba'Omer. Det er en jødisk høytid til ære for Shimon Bar Yochai, som levde i det andre århundre og ligger begravet i området.

Redningsmannskapene har slitt med å få løs folk som sitter fast, fordi det er så mange mennesker på stedet.

Det er den første store religiøse samlingen av sin type som blir holdt etter at Israel fjernet nesten alle koronarestriksjoner. Statsminister Benjamin Netanyahu sier i en uttalelse at han ber for de involverte.