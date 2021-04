WHO: Coronakrisen i India kan skje hvor som helst

Indere venter på å bli vaksinert mot covid-19 i Mumbai. Foto: Rajanish Kakade / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Verdens helseorganisasjon (WHO) kommer med en kraftig advarsel til europeiske land om at færre coronarestriksjoner kan føre til at smitten skyter i været.