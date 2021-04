Forskere slår alarm: Hvithaien kan være på vei mot Europa

På grunn av fasongen på kroppen, kan hvithaien svømme fort og effektivt, og om den ser et bytte kan den sette opp farten i et forrykende tempo. Byttene består stort sett av mindre fisk, store seler og delfiner.

Et av verdens farligste rovdyr, hvithaien, er observert på breddegrader og i farvann den normalt ikke beveger seg. Nå advarer forskere om at den kan være på vei mot Europas kyst.

– Den er nå nærmere den britiske kystlinjen enn den amerikanske kysten, så den kan nå frem til britisk farvann, sier sjefsforsker Bob Hueter i Ocearch til The Independent.

Hvithai finnes i alle verdens hav, men er vanligst i tempererte til tropiske hav, og den kan vandre over relativt store avstander.

Nå er forskere bekymret over at hvithaien ser ut til å ha vandret mot øst og kommet foruroligende langt ut i Atlanterhavet.

Har forflyttet seg 9.000 kilometer

Det er forskere fra Ocearch/SharkTracker som følger bevegelsene til den 50 år gamle hvithaien «Nukumi».

Haien, som veier tre tonn og er fem meter lang, har festet en GPS-sender til kroppen. Dermed vet forskerne til enhver tid hvor den befinner seg via satellittnavigasjon.

Mens den tidligere har vandret opp og ned langs den amerikanske østkysten, har hvithaien nå foretatt en manøver som peker i retning mot Europa.

I løpet av de siste to månedene har haien forflyttet seg om lag 9.000 kilometer og befinner seg nå cirka 300 mil fra det britiske fastlandet.

Video: Deep Blue er tidenes største hvithai

Your browser doesn't support HTML5 video. Deep Blue er tidenes største hvithai

Kan forflytte seg inn i Middelhavet



– Hvis den ikke snart vender tilbake kan den bevege seg mot det østlige Atlanterhavet og britisk farvann. Likevel tror vi ikke at den kommer til å gjøre det, for det er veldig sjeldent at hvithaier befinner seg der, sier sjefsforsker Bob Hueter.

Et annet scenario er at haien fortsetter inn i Middelhavet, hvis den da ikke foretar en U-vending tilbake mot USAs østkyst.

Hvithai anses for å være aggressiv og farlig for mennesker, selv om antall angrep fra hai på mennesker er relativt lavt.



Ti centimeter lange tenner



Ifølge Store norske leksikon kan voksne hvithaier bli fire til åtte meter lange og kan veie opptil to tonn. Som hos mange haier, har hvithaien mange tenner. De er trekantede, skarpt sagtannede og kan bli åtte til ti centimeter lange.

Hvithaien er et rovdyr som stort sett lever av sjøpattedyr og fisk, men den spiser også skilpadder, muslinger og krepsdyr.

– Kan utgjøre en alvorlig risiko for haiens overlevelse

Dersom haien forviller seg inn i havområder den ikke hører hjemme, er forskerne redd for at den kan bli skadet av fiskeredskap eller fanget ved en feiltagelse.

– Enhver berøring med kroker og liner kan utgjøre en alvorlig risiko for haiens overlevelse, advarer sjefsforsker Bob Hueter i Ocearch.

Stort sett opptrer hvithaien som enslige individer, mer sjelden i par.

Video:Her sirkler hvithaien rundt surferne