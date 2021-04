Skogbrann i California skulle dekke over drap, ifølge politiet

Mer enn 90.000 mennesker ble evakuert som følge av skogbrannen like sør for Los Angeles. Les mer Lukk

NTB

En skogbrann i California i august i fjor, som kostet to menn livet, var påsatt for å dekke over drapet på en kvinne, konkluderer politiet.