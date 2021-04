Video i USA viser at latinamerikansk mann dør under brutal pågripelse

Bildet er fra et politikamera og viser når Mario Gonzalez blir pågrepet 19. april. Senere blir han lagt i bakken, og pågripelsen ender med at han dør. Foto: Alameda Police Department via AP / NTB

NTB

En latinamerikansk mann i Alameda i USA er død etter at en politimann presset kneet sitt mot ryggen hans i over 4 minutter. Hendelsen ble fanget på video.

Videoen er fra kroppskameraene til to politibetjenter og ble publisert denne uken. Nå øker raseriet mot myndighetene i byen Alameda, som ligger i San Francisco-området.

På opptaket gisper Mario Gonzalez (26) etter luft mens han trygler politibetjenten om å slutte. Men han fortsetter å presse kneet mot ryggen hans.

I videoen kan man høre Gonzalez si «Jeg gjorde ingenting, ok?» før han mister bevisstheten.

Saken blir sammenlignet med drapet på afroamerikanske George Floyd i Minneapolis i fjor. Han døde etter at politimannen Derek Chauvin presset kneet sitt mot halsen hans i over 9 minutter.

– Politiet drepte broren min på samme måte som de drepte George Floyd, sier Gerardo Gonzalez, broren til den døde mannen, ifølge Los Angeles Times.

– Forferdelig tragedie

Pågripelsen skjedde i en park i Alameda 19. april etter at politiet fikk to ulike meldinger om en mann som så ut til å være ruset og som muligens hadde stjålet noe.

I en uttalelse fra politiet heter det at det oppsto et håndgemeng da mannen skulle pågripes og de forsøkte å plassere hendene hans på ryggen.

Fungerende politisjef Randy Fenn beskriver dødsfallet som en forferdelig tragedie.

En politilærer og -rådgiver sier at videoen reiser alvorlige spørsmål om politiets metoder.

– Det kommer til å bli en svært grundig granskning av dette, sier Ed Obayashi.

– Det er sjelden at en ikke-truende, ikke-krakilsk person ender opp med å dø på denne måten, sier Obayashi, som også spør om hvorfor han i det hele tatt ble pågrepet, og om han utgjorde noen som helst trussel mot politifolkene.

Forvirret

Videoen av pågripelsen varer i nesten en time. Gonzalez framstår som forvirret og har problemer med å svare på spørsmål. Gjentatte ganger spør de ham om navn og fødselsdato, uten at han greier å svare.

Når han motsetter seg å få hendene lagt på ryggen, blir han dyttet i bakken.

Videoen viser også at like før Gonzalez slutter å puste, spør en politibetjent den andre om de ikke skal rulle ham over på siden, mens den andre svarer at han ikke ønsker å miste det han har.

En av politibetjentene spør om det er noen vekt på brystet hans. Like etter fastslår en annen at Gonzalez er bevisstløs. De snur ham og gir ham hjerte- og lungeredning, men han blir senere erklært død.

Den døde er sendt til obduksjon, men det er ennå ikke kommet opplysninger om dødsårsaken.

Politiet har bedt en tidligere advokatfullmektig i San Francisco, Louise Renne, om å gjennomføre en uavhengig etterforskning av saken. De tre involverte politibetjentene er permittert med full lønn mens etterforskningen pågår.