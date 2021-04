Ny studie: Coronasmittede har 60 prosent større risiko for å dø

Tidligere coronasmittede har 60 prosent høyere risiko for å dø i løpet av det første halve året etter å ha fått diagnosen, enn personer som ikke har vært smittet.

Det kommer fram i en ny studie publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Nature.

Konklusjonen bygger på data fra mer enn 87.000 amerikanere som ble smittet med covid-19 og overlevede minst 30 dager etter infeksjonen.

– Kan plutselig få hjerteinfarkt eller blodpropp

– Selv folk med milde symptomer, og som så ut til å klare seg fint med kun feber og hoste, kan flere måneder senere plutselig få et hjerteinfarkt eller blodpropp som er relatert til covid-19, sier professor ved Washington University, Ziyad Al-Aly, til Jerusalem Post.

Blant de alvorlige symptomene som forskerne observerte hos tidligere coronasmittede, var lungesykdommer, forhøyet blodtrykk og påvirkninger på sentralnervesystemets funksjoner.

– Det reelle antall døde er langt høyere i virkeligheten

Selv om risikoen for at man dør ikke er veldig høy når man har vært syk, så mener professoren funnet i studien representerer en alvorlig utfordring.

– Når vi oppsummerer antall covid-19-dødsfall, så er det reelle antall døde i virkeligheten langt høyere. Dette er kun toppen av isfjellet, sier Ziyad Al-Aly.

Han mener langt flere mennesker kan ha mistet livet av sykdommen enn det man hittil har regnet med.

– Det er virkelig bemerkelsesverdig at et slikt virus kan produsere dette enorme antall langsiktige konsekvenser, konstaterer Ziyad Al-Aly.

– Dette er mennesker som overhovedet ikke skulle dø

– Det er ikke bare et spørsmål om å overleve den akutte fasen av covid-19, men også å overleve på lengre sikt, sier virolog Allan Randrup Thomsen.

Leder av immunterapilaboratoriet ved Bar-Ilan University i Israel, professor Cyrille Cohen, kommenterer den nye studien slik:

– I denne undersøkelse er det ikke snakk om alvorlige tilfeller. Dette er mennesker som overhovedet ikke skulle dø, påpeker Cohen overfor Jerusalem Post.



Samtidig viser studien at risikoen for død de første seks månedene etter smitten er større jo alvorligere symptomene og sykdsomsforløpet er.

Den eneste måten å unngå økt risiko for dødelighet, er å ikke bli smittet.

Farlig å få covid-19 selv om man ikke blir alvorlig syk

Den danske virologen Allan Randrup Thomsen mener at det nye studiet understreker at covid-19 også er farlig for personer som ikke utvikler alvorlig sykdom, og at skadevirkningene først kan oppstå i ettertid.

