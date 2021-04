Korona forsinker vaksiner mot andre sykdommer for millioner av barn

NTB

Nesten 230 millioner mennesker risikerer å få livstruende sykdommer som meslinger eller polio fordi koronapandemien har stanset vaksineringsprogram.

I all hovedsak er det barn som blir rammet. Verdens helseorganisasjon (WHO) anslår at det dreier seg om drøyt 228 millioner mennesker i 50 ulike land. Vaksinering mot sykdommer som meslinger, polio eller gulfeber har ikke kunnet finne sted i disse landene, uttalte WHO, vaksineinitiativet GAVI, og Unicef mandag.

Pandemien har blant annet forstyrret leverandørkjedene for vaksineproduksjonen. Land som Kongo-Kinshasa, Pakistan og Jemen er særlig hardt rammet. Unicef fikk fortsatt delt ut 2,01 milliarder vaksinedoser i 2020, mot 2,29 milliarder i 2019, og allerede da hadde det globale vaksineprogrammet for sykdommer som meslinger i stor grad stagnert.

FN slo alarm om problemet allerede i juli 2020. Da skrev WHO i en rapport at et nyfødt barn hadde mindre enn 20 prosent sjanse for å få alle anbefalte vaksiner før de fyller fem år.

– Den lidelse og død som følger av manglende immunitet, kan bli mye større enn følgene av covid-19. Og dette kan unngås, sa WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus den gang.

Kan bli dobbelt så mange malariadødsfall

Røde Kors advarte 15. april om at livsviktig helsearbeid i fattige land hadde bremset opp i de fattigste landene på grunn av pandemien. Landene står også sist i køen for å få koronavaksine.

–Livsfarlige sykdommer brer om seg i skyggen av koronapandemien, fordi det mangler personale, medisiner, fasiliteter og penger til å følge opp vanlig helsearbeid, sier Morten Tønnessen-Krokan i Røde Kors, hovedforfatter bak rapporten i en pressemelding.

Organisasjonen har funnet at 94 millioner barn i 26 land kan miste vaksine mot meslinger. Over 190.000 flere barn under 5 år kan dø hver måned som følge av matmangel og sammenbrudd av helsetjenester. Også hiv, tuberkulose og malaria kan få herje, fordi de ikke blir fanget opp. Røde Kors' anslag er at antallet som dør av disse sykdommene kan dobles, og antallet aids-dødsfall kan øke med over 500.000 i året.

Problemet er ikke bare vaksinemangel. Helsearbeidere flyttes over til koronaavdelinger, det er ofte dårlig med beskyttelsesutstyr, og særlig psykisk helse forsømmes.

Vil gå på offensiven

Særlig meslinger var allerede et problem før pandemien. Millioner av barn manglet vaksinering mot sykdommen, og i november 2020 anslo WHO at over 200.000 døde av meslinger verden over i året før. Antallet meslingedødsfall var rekordlavt i 2019, men har siden steget og var i 2019 dobbelt så høyt som i bunnåret.

– Pandemien har gjort en vanskelig situasjon enda verre, og ført til at millioner av barn ikke blir vaksinert, sier Unicef-leder Henrietta Fore.

WHO, GAVI og Unicef har sammen satt i gang et nytt initiativ med mål om å gi 90 prosent av alle verdens mindreårige vaksiner mot sykdommer som meslinger, kusma, røde hunder, hepatitt, tuberkulose og polio. Man anslår at innsatsen vil forhindre 50 millioner dødsfall innen 2030.

De tre organisasjonene ber rike land og farmasiselskaper om å investere mer i vaksineforskning, og gi mer penger til vaksineprogram for befolkninger som er vanskelig tilgjengelige.