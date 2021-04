Biden: USA er på beina igjen

Joe Biden addresses holdt sin første tale som president i Kongressen onsdag, med visepresident Kamala Harris og Representantenes hus' leder Nancy Pelosi bak seg. Foto: Chip Somodevilla / pool via AP / NTB

NTB

USA er på beina igjen, sa Joe Biden i sin første tale som president i Kongressen i natt. Han fremholdt USAs kamp mot koronaviruset som en stor logistikkseier.

Bidens administrasjon nådde målet om 200 millioner vaksinasjoner innen 100 dager.

– Vi kommer oss alltid på beina igjen, sa Biden.

– Takket være dere, det amerikanske folk, har vår fremgang disse siste 100 dagene mot en av de verste pandemiene i historien blitt en av de største logistikkseirene som vårt land noen gang har opplevd, sa presidenten.

78-åringen viste til at koronarelaterte dødsfall blant landets eldre befolkning har falt rundt 80 prosent siden januar, og han viste til at over halvparten av alle voksne i landet har fått minst én vaksinedose.

– USA er klar til avgang. Vi jobber igjen, vi drømmer igjen, vi utforsker igjen, og vi leder verden igjen. Vi har vist hverandre og verden at man ikke gir opp i USA, sa presidenten.

Veien videre må nå handle om å bygge opp igjen økonomien og bekjempe ulikheter, fortalte presidenten, som sa at det skal skje med å iverksette «den største jobbplanen siden andre verdenskrig».

Lover godt betalt jobber

Arbeiderklassen i USA har blitt oversett og denne planen skal gi dem en ny sjanse, uttalte han.

– Dere føler dere etterlatt og glemt i en økonomi som er i rask endring. La meg snakke direkte til dere, sa Biden, før han fortsette å love amerikanere «godt betalt jobber som ikke kan bli satt bort til andre».

Presidenten gjentok det som nærmest er blitt et daglig mantra for ham, at «USA er tilbake», både ved å komme seg fra koronapandemien og ved å legge forgjengeren Donald Trumps æra bak seg.

– Vi må vise at vi ikke bare er tilbake, men at vi har kommet for å bli, sa han.

Biden tok også for seg utenrikspolitiske temaer Han sa at USA vil stille seg opp mot Kina når det trengs, men at USA ikke er på utkikk etter noen konflikt med landet.

USA er heller ikke interessert i eskalering i situasjonen overfor Russland, men Russlands handlinger må få konsekvenser, påpekte Biden.

Han understreket at USA nå bygger opp igjen internasjonale partnerskap som ble ødelagt under Trump.

Ønskeliste

Biden lovet at han som del av sin diplomatiske innsats etter hvert skal gjøre USA til det han kalte et «vaksinearsenal for andre land, på samme måte som USA var demokratiets arsenal i andre verdenskrig».

I talen listet Biden også opp andre punkter på en lang demokratisk ønskeliste, blant annet politireform, innvandringsreform og våpenkontroll.

Dette er noen av de politisk mest sensitive temaene i amerikansk politikk. Men det er temaer der Biden insisterer på at han kan levere.

Biden oppfordret i talen til å få på plass en politireform på årsmarkeringen for George Floyds død.

I sentrum for hans innenlandske agenda framover er en ny plan på 1.800 milliarder dollar. Den såkalte Planen for amerikanske familier skal delvis finansieres ved å reversere Trumps skattelettelser for de rike og heve høyeste inntektsskatt opp til 39,6 prosent igjen.

– Gjenreising av middelklassen

– Presidenten vil legge fram et sett med tiltak for å sikre at de rikeste amerikanerne betaler skatten de skylder, og samtidig sikre at ingen som tjener under 400.000 dollar (3,3 millioner kroner) skal betale mer skatt, sier en tjenestemann i Det hvite hus.

Planen, som må vedtas av Kongressen, vil pøse penger inn i barneskolen, barnehager, høyere utdanning og andre byggesteiner i det Biden-administrasjonen kaller gjenreisningen av middelklassen.

Blant konkrete tiltak er barnehager for alle, to års gratis studier på lokale høyskoler (community colleges) og barnetrygd på minst 250 dollar.

Denne planen følger etter Bidens stimuleringsplan på 1.900 milliarder dollar som allerede er satt ut i livet, og en plan for infrastruktur og jobber til 2.000 milliarder dollar som for tiden debatteres i Kongressen.

Nedtonet arrangement

USAs presidenter pleier å holde sin første tale når de første 100 dagene av presidentperioden er nådd. Vanligvis er det storslåtte rammer rundt det, med et typisk publikum på 1.600 politikere og gjester.

Koronarestriksjonene gjorde at talen onsdag kveld lokal tid fant sted foran et publikum på rundt 200 personer der de hadde faste plasser med oppmålt avstand og hvor det var munnbindpåbud.

Samtidig ble det skapt historie da visepresident Kamala Harris og Representantenes hus' leder Nancy Pelosi delte podiet sammen med Biden. Det er første gang at to kvinner har stått på scenen samtidig under disse talene.

Nasjonalgarden holdt vakt i og utenfor Kongressen, noe de har gjort siden stormingen av Kongressen 6. januar da tusener av Trump-tilhengere angrep bygningen for å avbryte den formelle opptellingen etter valget.

I forkant av talen onsdag møtte Biden ansatte som ble fanget inne i bygningen under den skremmende beleiringen.

Optimistisk tone

Bare 40 kongressrepresentanter og 30 senatorer fra hvert parti var invitert, og i stedet for hele høyesterett på ni dommere, var bare høyesterettsjustitiarius John Roberts til stede. Fra kabinettet kom bare utenriksministeren og forsvarsministeren.

I løpet av sine første 100 dager har Biden sørget for at en gammeldags optimistisk tone hersker i Washington, i stedet for den bitre og konfronterende tonen som kom med Trump.

Men det betyr ikke at han har lokket sine motstandere over på sin side. Hans visjon om en mer aktiv stat og høyere skatt for de rike får ingen applaus fra den republikanske siden av salen.

– President Biden framsto som en moderat demokrat, men jeg kan ikke tenke på noe han har gjort hittil som man kunne kalle moderat, sa den republikanske senatoren Mitch McConnell tirsdag.