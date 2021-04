Medier: Trump-advokat Giulianis hjem ransaket

NTB

Føderale agenter i New York har ransaket boligen og kontoret til ekspresident Donald Trumps advokat Rudy Giuliani, ifølge flere kilder.

Nyhetsbyrået AP, avisa The New York Times og CNN siterer onsdag ikke navngitte personer med kjennskap til saken.

Advokat Giuliani, som er tidligere ordfører i New York, har vært etterforsket i flere år for sine forretninger i Ukraina.

Giuliani er ikke siktet i saken og har nektet for å ha gjort noe galt.

Ransakelsesordren er ifølge CNN en opptrapping av justisdepartementets etterforskning, som har pågått i flere måneder.

«Vendepunkt»

Ifølge én av APs kilder beslagla etterforskerne Giulianis elektroniske verktøy da de slo til mot både advokatens hjem og kontor på Manhattan.

For påtalemyndigheten å gjennomføre en husransaking hos en advokat omtales som et ekstraordinært skritt.

Selv om ransakelsesordren ikke innebærer en eksplisitt anklage om at Giuliani har gjort noe galt, omtaler New York Times det som et stort vendepunkt i etterforskningen av Giuliani.

«Politisk forfølgelse»

AP har forsøkt å få en kommentar fra Giulianis advokat, foreløpig uten hell. Tidligere har Giuliani kalt etterforskningen for «ren politisk forfølgelse».

Den føderale granskingen av Giulianis forretninger i utlandet stoppet opp i fjor. Bakgrunnen var en strid om den taktiske etterforskningen under valgkampen, samt Giulianis fremtredende rolle i Trumps mislykkede forsøk på bestride valgresultatet.

Føderal påtalemyndighet og FBI skal i månedsvis ha forsøkt å få grønt lys til å ta beslag i Giulianis telefoner. Høytstående politisk utnevnte personer i justisdepartementet forsøkte gjentatte ganger å stanse en slik rettslig ordre, ifølge The New York Times.

Dommer

Etter at Merrick B. Garland ble godkjent som president Joe Biden nye justisminister, skal protestene ha uteblitt.

For å få en ransakelsesordre må etterforskerne overbevise en dommer om at de har skjellig grunn til å tro at en forbrytelse er begått, og at søket vil kunne bevise det.

Verken FBI eller påtalemyndigheten har villet kommentere saken.

Etterforskerne har i stor grad konsentrert seg om å avdekke hvorvidt Giuliani drev ulovlig lobbyvirksomhet overfor Trump-administrasjonen i 2019 – på vegne av ukrainske tjenestemenn og oligarker. Ukrainerne skal samtidig ha bidratt i Giulianis jakt på uheldige opplysninger om Trumps politiske rivaler, blant andre daværende presidentkandidat Biden.