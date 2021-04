Ny, giftig tarantella oppdaget: Bittet kan føles som et biestikk

En hittil ukjent art av giftig tarantella er påvist i Florida i USA. Den nye varianten kan leve opptil 20 år. Ifølge forskere skal den ikke være farlig for mennesker.

Den nye edderkopparten har fått navnet Pine Rockland Trapdoor. Det oppsiktsvekkende funnet ble gjort i en zoologisk have i Miami.

– Jeg var ikke i tvil om at det var en ny art. De er i virkeligheten ganske søte edderkopper, forteller assisterende professor i biologi ved Piedmont College i Georgia, Rebecca Godwin, til Daily Mail.

Sprøyter gift inn i byttet



Edderkoppene bor under jorden i huler som er dekket av blader og kvister for å skjule seg for rovdyrene. Den lever hovedsakelig av insekter, biller, møll og gresshopper. Når den angriper sprøyter den inn giften som lammer byttet.

– De tilbringer hele livet i den samme hulen og venter på at byttet kommer forbi. Så slår de til fra sitt kamuflerte gjemmested for å fange byttet, forklarer Frank Ridgley i Miami Zoo til Daily Mail.

Milde smerter og hevelser



Giften som edderkoppen skiller ut skal ikke være farlig for mennesker, men ved bitt kan det oppstå milde smerter eller hevelse på hudoverflaten. Bittet kan sammenlignes med et biestikk.

De første observasjoner av edderkoppen ble trolig gjort allerede i Miami Zoo i 2012, men den forble et mysterium for forskerne. Det er først nå at den anerkjennes som en helt ny art, skriver Mirror.

–En liten skinnende svart tarantella

– For meg ser det ut som en liten skinnende svart tarantella, sier Frank Ridgley.

Den nye edderkopparten er sort med et ryggskjold foran på fremre halvdel, og en sølvgrå mage med en lysfarget flekk på toppen.

Forskerne er derimot usikre på om den nye arten også finnes utenfor den zoologiske hagen.

