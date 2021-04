Forskere mener de har funnet 27.000 DDT-tønner på havbunnen utenfor California

Forskere om bord fartøyet Sally Ride henter opp et undervannsfartøy som ble brukt i letingen etter tønner utenfor kysten av Sør-California, nære Catalina-øya. Forskere mener de har funnet mer enn 27.000 tønner. Foto: Scripps Institution of Oceanography at UC San Diego via AP / NTB

NTB

Havforskere sier de har funnet det de tror er drøyt 27.000 tønner med insektmiddelet DDT dumpet utenfor kysten av Sør-California, nær øya Santa Catalina.

Det har lenge vært mistanke om at det lå en stor undervanns søppelfylling fra andre verdenskrig i området.

De 27.345 «tønneaktige» objektene ble avbildet i høy oppløsning i forbindelse med en studie gjort av forskere fra Scripps-instituttet for oseanografi ved University of California i San Diego. De ligger rundt 900 meter under overflaten.

Historiske logger for skipsfarten i området viser at flere selskaper i Sør-California brukte det som søppelfylling fram til 1972, da det ble innført lovverk mot slik dumping. Forskere mener at dumping av giftig avfall fra industrien, militærvirksomhet og også forskning var utbredt globalt i forrige århundre.

Det er ikke fastslått at tønnene inneholder DDT, men det anslås at mellom 350 og 700 tonn av insektmiddelet ble dumpet i området.

Forskerne har kartlagt mer enn 145 kvadratkilometer av havets bunn mellom Santa Catalina og Los Angeles-kysten. Det har tidligere blitt påvist høye nivåer av insektmiddelet i sedimenter og blant havpattedyr i området.

DDT er et insektmiddel som nå stort sett er forbudt i den vestlige verden, og regnes som en miljøgift. Det brytes ned svært langsomt og er giftig i lang tid. I Norge ble det først forbudt med kun enkeltunntak i 1970, før det ble helt forbudt i 1989, ifølge Store norske leksikon (SNL).