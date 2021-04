«Australias mest forhatte mann» dømt for å ha filmet døende politibetjenter

Etterlatte er rasende

Richard Pusey (42) er dømt for å ha filmet og hånet døende politibetjenter etter en ulykke i Melbourne i fjor. Her blir han fraktet til retten før domsavsigelsen. Han erklærte seg skyldig i retten.

Richard Pusey må nå i fengsel etter å ha filmet og hånet døende politibetjenter etter en trafikkulykke i Melbourne.

42-åringen har ifølge BBC erklært seg skyldig i den oppsiktsvekkende rettssaken som nå har nådd sin konklusjon i det australske rettsvesenet.

Det hele startet på motorveien i Melbourne i fjor, da Pusey, en lokal lånemegler, ble stanset av fire politibetjenter for råkjøring. Han hadde da kjørt i 149 km/t på motorveien, der fartsgrensen var 100 km/t og passert flere biler med farlige unnamanøvre.

Tok frem mobilen

Mens politibetjentene var i ferd med å arrestere Pusey i veikanten, ble alle fire påkjørt av en lastebil, som mistet kontrollen på motorveien. Alle fire politibetjentene, Lynette Taylor, Kevin King, Glen Humphris og Josh Prestney døde på stedet.

Pusey hadde stått noen meter unna da den tragiske hendelsen skjedde, og valgte å ta frem mobiltelefonen og filme flere videosnutter fra hendelsen. Enkelte av dem varte i flere minutter.

Hånet døende politibetjenter

I retten ble det vist videosnutter der han sto rett overfor den ene av politibetjentene og zoomet inn på skadene hennes, mens hun fortsatt lå sammenklemt under lastebilen. Ifølge eksperter var hun fortsatt i live på dette tidspunktet.

– Der ser du. Utrolig, helt utrolig, sa Pusey, ifølge lyd fanget på kroppskameraet til politikvinnen.

– Alt jeg ønsket var å dra hjem og spise sushi, sa han videre, før han hoverte og anklaget de fortsatt døende politibetjentene for at sportsbilen hans ble ødelagt.

Han løp så fra stedet innen helsepersonell rakk å komme til. Dagen etter ble han pågrepet i sitt hjem for råkjøring, besittelse av narkotika og hensynsløs oppførsel. Det var først da politiet oppdaget videoene som han hadde delt med noen venner. De ble ikke opplastet på noen sosiale medier.

Dommeren: Hjerteløst, ondskapsfullt og skammelig

Under domsavsigelsen kalte dommer Trevor Wraight handlingene hans for «hjerteløse, ondskapsfullt og skammelige». Pusey ble dømt til 10 måneders fengsel for å ha filmet og hånet de døende politibetjentene. Han har også mistet førerkortet, må betale en bot og får en to års prøvetid.

Pusey har allerede sonet nesten 300 dager i varetekt, men vil fortsatt bli holdt i varetekt i påvente av andre straffesaker mot ham.

Lastebilsjåføren ruset

Lastebilsjåføren er allerede dømt til 22 års fengsel for ulykken, da det ble oppdaget at han var sterkt ruset da hendelsen skjedde.

Dommer Trevor Wraight påpekte under domsavsigelsen at Pusey kun ble dømt for sine handlinger, og at han ikke hadde noe ansvar for selve ulykken. Han har tidligere påpekt at Pusey det siste året trolig har vært Australias mest forhatte mann, etter medieoppslagene om hendelsen.

Det ble også lagt vekt på at han hadde en lang historie med mentale problemer, samt en kompleks personlighetsforstyrrelse, som ifølge dommeren «i noen grad kan forklare handlingene, men ikke unnskylde dem».

Etterlatte rasende

Utenfor rettssalen var familiene til de etterlatte ikke nådige i sin dom over straffemålingen.

Lynette Taylors ektemann, Stuart Schulze fortalte pressekorpset at han følte en uutholdelig smerte hver gang han minnes hvordan kona ble behandlet i sine siste øyeblikk.

– Det er vanskelig å fatte at retten ikke virket å forstå at når bevisene for denne grusomme oppførselen er fremført for dem, så er det dens plikt å sette en passende standard, fortalte han til pressen, ifølge 9 News.

Også lederen for politifagforeningen i Victoria State Police, Wayne Gatt var sterkt kritisk til dommen.

– Fire store helter døde den dagen, og en sjelløs feiging fikk leve, sa han til pressekorpset, ifølge australske medier.