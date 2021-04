Indisk virusvariant påvist i Sverige

NTB

Det er registrert fire tilfeller av den indiske coronavarianten i Sverige, de første registreringene av denne varianten i landet, melder Sveriges Radio.

Smittevernlege Maria Rotzén Östlund i Region Stockholm sier til TT at de nå vil undersøke omstendighetene rundt funnene.

Hun vil ikke trekke for mange konklusjoner, men sier at varianten ikke antas å være like smittsom som den britiske. Den ligner mer på de sørafrikanske og brasilianske variantene, ifølge smittevernlegen.

Den indiske varianten har en rekke endringer fra det opprinnelige coronaviruset, blant annet mutasjonene med navn L452R og E484Q.

Denne varianten ble påvist i Norge for første gang 16. april.