Overveldende flertall for brexitavtale i EU-parlamentet

EU-parlamentets president kaller avtalen med Storbritannia den mest omfattende EU noensinne har inngått med et tredje land.

NTB

EU-parlamentet har som ventet sagt ja til avtalen om forholdet mellom EU og Storbritannia etter brexit. Avtalen ble vedtatt med 660 mot 5 stemmer.

– I dag har EU-parlamentet stemt over den mest omfattende avtalen EU noensinne har inngått med et tredjeland. Dette kan danne grunnlaget vi bygger et fremoverskuende forhold til Storbritannia på, sier parlamentets leder David Sassoli etter ratifiseringen tirsdag kveld.

32 representanter avsto fra å stemme over avtalen, som ble klar i julen etter ni måneder med anstrengte forhandlinger.

– Denne uken er siste steg i en lang reise og gir stabilitet i vårt nye forhold til EU som viktige handelspartnere, nære allierte og likeverdige. Nå er tiden inne for å se fremover og bygge et mer globalt Storbritannia, sier den britiske statsministeren, Boris Johnson, om avstemningen i Brussel.

Sassoli sier de folkevalgte i Brussel vil holde øye med gjennomføringen av avtalen og ikke kommer til å godta noe slinger i valsen.

– Du kan ikke ha fordelene et EU-medlemskap bringer med seg når du står på utsiden, men avtalen gjør mye for å dempe de verste konsekvensene, sier han.

Nord-Irland og vaksinekrangel

Det har allerede vært flere knuter på tråden, med uenighet om hvordan britene implementerer avtalen og anklager fra begge sider om leveransene av AstraZenecas covid-19-vaksine.

EU har også gått til sak mot Storbritannia fordi landet på egen hånd har utsatt tollkontrollen av varer som kommer til Nord-Irland fra Storbritannia. Dette er en del av løsingen for å unngå grensekontroller mellom Irland og Nord-Irland.

– Vi vet det ikke alltid vil være enkelt, og vi må være årvåkne, påpasselige og jobbe hardt i tiden som kommer, sa EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen i debatten før avstemningen, som hun omtalte som «begynnelsen på et nytt kapittel».

Ferdig i ellevte time

Storbritannia gikk formelt ut av EU natt til 1. februar i fjor, men fortsatte å være en del av det indre markedet i en overgangsperiode fram til årsskiftet.

Avtalen som nå er endelig godkjent, kom på plass julaften. De få dagene som gjensto av 2020 var ikke nok til å gå gjennom alle de formelle skrittene, og løsningen ble en provisorisk innføring fra nyttår. Med tirsdagens avstemning falt de siste brikkene endelig på plass.

Avtalen er likevel langt mindre ambisiøs og omfattende enn mange – særlig på europeisk side – hadde håpet på. Den dekker ikke utenriks- og sikkerhetspolitikk og inneholder ingen forpliktelser om å ha nært tilpassede helse- og miljøstandarder og andre reguleringer.

Bråstopp i handelen

Mer harmonisering kunne redusert behovet for tollkontroll og papirarbeid for import og eksport og kunne gjort handelsreglene for Nord-Irland mindre kompliserte.

Handelen over Den engelske kanal har stupt etter årsskiftet. EUs import fra Storbritannia er nesten halvert, mens eksporten gikk ned 20 prosent de første to månedene.

Det er likevel for tidlig å si hvor mye av dette som skyldes hamstring før nyttår – nettopp på grunn av de kommende handelshindringene – og i hvor stor grad handelen vil hente seg inn etter hvert som regler og rutiner blir bedre innarbeidet.