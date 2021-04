26 opprørere drept i Mali

NTB

26 militante er drept i en militæroperasjon med styrker fra Mali og Frankrike, opplyser den maliske hæren.

Aksjonen fant sted tidlig mandag i Alatona, nær grensen til Mauritania. Den var et svar på et overfallsangrep som opprørere sto bak lørdag, het det i en uttalelse fra hæren i Mali tirsdag.

Hæren oppgir ingen detaljer om lørdagens angrep.

Franske og maliske styrker satte i gang et motangrep etter å ha sporet opp opprørernes tilholdssted. I den felles aksjonen ble 26 opprørere drept, og i tillegg ble to kjøretøy ødelagt. Soldatene tok også kontroll over et stort antall våpen.

Den tidligere kolonimakten Frankrike gikk inn i Mali i 2013 for å hjelpe landet med å slå tilbake et jihadistopprør som startet nord i landet i 2012. Frankrike har 5.100 soldater utstasjonert i Mali, der tusener av soldater og sivile er blitt drept i konflikten og hvor hundretusener er blitt drevet fra sine hjem.