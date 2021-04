Albanias statsminister erklærer valgseier

NTB

Albanias statsminister Edi Rama erklærer seier i valget på ny nasjonalforsamling og sier at han tar fatt på en tredje periode som regjeringssjef.

Rama kom med erklæringen foran en folkemengde på flere tusen tilhengere tirsdag etter at valgkommisjonen i landet uttalte at sosialistene lå an til å sikre seg 74 av de 140 setene i nasjonalforsamlingen etter søndagens valg.

Opposisjonens koalisjon ligger an til å få 59 seter, ifølge kommisjonens oppdatering tirsdag.

Opposisjonen nekter å godta valgresultatet. Det demokratiske partiets leder Lulzim Basha kaller det en «valgmassakre». Han hevder det har funnet sted omfattende valgfusk.

Basha og Rama brukte mye av valgkampen på å rette anklager mot hverandre, men de kom med forsonende uttalelser på valgdagen søndag.

USA og EU har fulgt valget nøye. Albania ønsker å starte samtaler om medlemskap i EU.