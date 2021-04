Joe Biden hyller USAs framgang i coronakampen

NTB

Framgangen i bekjempelsen av coronapandemien i USA har vært overveldende, fastslår president Joe Biden i en tale til folket.

– Selv om vi fremdeles har en lang vei å gå i denne kampen – mye arbeid gjenstår i mai og juni før vi kommer til 4. juli – har vi hatt overveldende framgang takket være alle dere, det amerikanske folk, sa Biden.

4. juli feirer amerikanerne uavhengighetsdagen.

– Antall smittetilfeller og dødsfall faller, de faller dramatisk fra nivået de var på da jeg ble innsatt, sa Biden i talen fra Det hvite hus tirsdag.

Symbolsk mål

I disse dager har Biden fullført sine første 100 dager som president, og han kan skryte av at han nådd det symbolsk viktige målet med 200 millioner satte vaksiner.

Halvparten av alle amerikanere har nå fått minst én vaksinedose. En tredel har fått to doser og er således ferdig vaksinert.

Men etter hvert som mange som ønsket vaksinen, har fått den, går det tregere, og det blir en utfordring å overtale dem som er skeptiske, til å la seg vaksinere.

Vaksinering er blitt politisk, og det er særlig blant republikanerne at det er utbredt skepsis til vaksiner.

Nye målsettinger

Nye målsettinger for Biden inkluderer et løfte om at amerikanerne skal kunne samles med familie og venner 4. juli, og at flest mulig skoler skal åpne til høsten.

I januar da smitten var på topp, ble rundt 200.000 amerikanere smittet og 3.000 døde per dag av corona. Tallet er sunket til under 60.000 smittede og mindre enn 700 døde i slutten av april.

Smitten synker for tiden i nesten alle delstatene, selv om noen, blant dem Michigan, er rammet av en ny smittebølge.

Løsner på tiltakene

Tirsdag kunngjorde også det amerikanske smittevernbyrået CDC at fullvaksinerte amerikanere ikke lenger trenger å bruke munnbind utendørs så lenge de ikke er midt i en stor folkemengde.

– Hvis du er ferdig vaksinert, kan du begynne å gjøre mange ting du måtte slutte å gjøre på grunn av pandemien, skrev CDC.

Fullvaksinerte anbefales fortsatt å bruke munnbind på konserter, ved parader og idrettsarrangement utendørs.

Sendes til utlandet

Siden så mange nå er vaksinert, og USA har skaffet til veie nok vaksiner til hele sin egen befolkning, vil Bidens administrasjon sende 60 millioner doser USA-produsert AstraZeneca-vaksine til andre land.

Den svensk-britiske AstraZeneca-vaksinen er ennå ikke godkjent til bruk i USA, men den trengs trolig heller ikke for å ferdigvaksinerte amerikanerne.

USA måtte tåle sterk kritikk for å holde vaksinene for seg selv. Men i forrige uke ble det bestemt å sende 4 millioner vaksiner til Mexico og Canada, og mandag sa USA at de vil sende hjelp til India der smitten eksploderer.