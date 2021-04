Stor britisk marinestyrke beordres til Stillehavet: Sender tydelig signal til Kina

Det 65.000 tonn tunge hangarskipet HMS Queen Elizabeth er ett av Storbritannias to hangarskip. Det kan transportere inntil 60 kampfly, angrepshelikoptre og helikoptre brukt til troppeforflytninger.

Hangarskipet HMS Queen Elizabeth fører an i det som blir omtalt som den største forflytningen av maritime militære styrker fra Storbritannia til Stillehavet på lenge.

I tillegg til hangarskipet vil styrken bestå av to destroyere, HMS Defender og HMS Diamond, to anti-ubåt fregatter, HMS Kent og HMS Richmond, en ubåt bevæpnet med Tomahawk-cruisemissiler, og to ekstra forsyningsskip, heter det i en uttalelse fra det britiske forsvarsdepartementet.

– Signaliserer vår styrke

– Når vår Carrier Strike Group (CSG) er underveis neste måned, vil den flagge for Global Britain og markere vår innflytelse, signalisere vår styrke, samhandle med våre venner og bekrefte vår forpliktelse til å takle sikkerhetsutfordringene i dag og i morgen, sier Storbritannias forsvarsminister Ben Wallace, skriver CNN.

Den britiske flåtestyrken skal etter hvert slutte seg til fartøy fra andre nasjoner, blant annet USA, Japan og Nederland. Under seilasen i Stillehavet er det planlagt felles øvelser med India, Japan og Sør-Korea, samt med amerikanske styrker som allerede er utplassert i regionen.

Det 65.000 tonn tunge hangarskipet er ett av Storbritannias to hangarskip. Det kan transportere inntil 60 kampfly, angrepshelikoptre og helikoptre brukt til troppeforflytninger. Mannskapet om bord består av enheter fra Royal Marines.

– Hele nasjonen kan være stolt

Ifølge det britiske forsvarsdepartementet er operasjonen planlagt med tanke på å innta en dypere britisk sikkerhetsrolle i regionen. Storbritannia har ambisjoner om å øke sin militære tilstedeværelse over hele verden.

– Hele nasjonen kan være stolt av de dedikerte menn og kvinner som i mer enn seks måneder vil demonstrere for verden at Storbritannia ikke trekker seg tilbake, men seiler videre for å spille en aktiv rolle i utformingen av det internasjonale systemet i det 21. århundre, sier forsvarsminister Ben Wallace, ifølge Sky News.

Passerer Taiwan – Kina advarer mot innblanding



Flåtestyrken vil også passere det omstridte Sør-Kinahavet hvor både Kina og flere andre land i regionen gjør krav på flere av de samme øyer og havområder.

Kina har flere ganger markert sine krav med tilstedeværelse av krigsskip, og det er også bygd kunstige øyer med landingsplass for fly og annen infrastruktur.

De britiske styrkene skal etter planen passere Taiwan hvor Kina i økende grad har demonstrert sin militære makt, blant annet ved å simulere flyangrep. Kinas forsvarsdepartement har flere ganger advart mot innblanding utenfra i landets indre anliggender.

Japan hilser flåtestyrken velkommen



Flåtestyrken skal i løpet av det neste halve året innom 40 land, inkludert Malaysia, Singapore, Australia og New Zealand, skriver Daily Express. Amerikanske styrker vil både være om bord og patruljere ved siden av skipet sammen med nederlandske styrker.

Japans forsvarsdepartement hilser de britiske styrkene velkommen, og viser til at det understreker Storbritannias forpliktelse og samarbeid for å opprettholde og styrke et fritt og åpent Indo-Stillehav, som består av de tropiske farvann i Indiahavet, det vestlige og det sentrale Stillehavet.

