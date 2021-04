NTB

To spanske statsborgere er savnet etter et bakholdsangrep i Burkina Faso, ifølge AFP.

– Det er to spanske statsborgere i Burkina Faso som vi ikke vet hvor er, sier en kilde i det spanske utenriksdepartementet til AFP.

De to spanjolene var del av en patrulje som bekjemper ulovlig jakt i Burkina Faso, et land som er herjet av et jihadistopprør.