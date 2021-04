HRW anklager Israel for «apartheid-forbrytelser»

NTB

Israel begår «apartheid-forbrytelser» mot palestinerne i de okkuperte områdene og sin egen arabiske befolkning, hevder Human Rights Watch.

I en 213 sider lang rapport anklager den USA-baserte menneskerettsorganisasjonen Israel for omfattende overgrep.

Rapporten «A Threshold Crossed: Israeli Authorities and the Crimes of Apartheid and Persecution» konkluderer med at Israel har full kontroll over området fra Jordan-elva til Middelhavet.

Den israelske regjeringens «overordnede politikk» i dette området er «å opprettholde jødiske israeleres dominans over palestinere», heter det i rapporten, som blant annet viser til uttalelser fra israelske ledere og offentlige israelske dokumenter.

Tvangsflytter

Rapporten dokumenterer blant annet hvordan Israel konfiskerer palestinsk jord, nekter palestinere bevegelsesfrihet, tvangsflytter og fratar dem sivile rettigheter.

Uretten rammer både palestinere på den okkuperte Vestbredden, på Gazastripen under israelsk blokade og i annekterte Øst-Jerusalem, samt palestinere med israelsk statsborgerskap, av myndighetene omtalt som israelske arabere.

Propaganda-pamflett

Israelske myndigheter avviser det de kaller «oppdiktede anklager», kaller dem «latterlige og usanne» og hevder samtidig at Human Rights Watch lenge har hatt «en antiisraelsk agenda».

«En propaganda-pamflett» fra en organisasjon som «i årevis aktivt har forsøkt å få i stand en boikott av Israel», heter det i en kommentar AFP har fått fra israelsk UD.

Midlertidige tiltak

Den norskstøttede israelske menneskerettsorganisasjonen B'Tselem konkluderte også nylig med at palestinerne i de okkuperte områdene i realiteten lever under et apartheidregime.

Israelske myndigheter fastholdt da at restriksjoner som er innført for palestinere på Vestbredden og Gazastripen, er midlertidige tiltak som trengs for å ivareta Israels sikkerhet.

Human Rights Watch avviser dette og mener bruk av begrepet «midlertidig», samt snakket om «en fredsprosess» dekker over Israels befestede diskriminering av palestinerne.

Carter og Tutu

«Apartheid» var opprinnelig et begrep som ble benyttet om det hvite mindretallets institusjonelle forfølgelse av den svarte majoriteten i Sør-Afrika, men er i dag en universelt anerkjent juridisk betegnelse, ifølge Human Rights Watch.

Blant dem som tidligere har anklaget Israel for å føre en apartheidpolitikk i de okkuperte områdene, er USAs tidligere president Jimmy Carter og den sørafrikanske erkebiskopen Desmond Tutu, begge vinnere av Nobels fredspris.