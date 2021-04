Brasils legemiddeltilsyn sier nei til russisk vaksine

NTB

Brasils legemiddeltilsyn Anvisa avviser en anmodning fra flere delstater om å importere den russiske koronavaksinen Sputnik V.

Begrunnelsen er at Anvisa ikke har tilstrekkelig med tekniske data som trengs for å verifisere vaksinens sikkerhet og virkeevne.

– Vi kommer aldri til å tillate at millioner av brasilianere utsettes for produkter uten tilstrekkelig verifisering av kvalitet, sikkerhet og virkeevne, sier Antonio Barra Torres, som er leder for Anvisa.

Brasil sliter med å sikre seg nok vaksiner. Landets befolkning er på 212 millioner. Sykehusene er på bristepunktet på grunn av stor smittespredning.

Landet har allerede inngått avtale om å kjøpe 10 millioner doser av Sputnik V, men vaksinen må godkjennes først. I mellomtiden bruker Brasil AstraZenecas vaksine og den kinesiske vaksinen CoronaVac fra Sinovac.

Brasil har inngått avtale med Pfizer om levering av vaksiner, men de ventes ikke å bli levert før i månedsskiftet. Brasil har innvilget nødgodkjenning for Janssen-vaksinen fra Johnson & Johnson, men levering av denne vil ikke starte før i august.