1,6 millioner signaturer mot Californias guvernør

Californias demokratiske guvernør Gavin Newsoms framtid står på spill etter at en republikansk kampanje har sikret nok stemmer til å utløse valg for å få ham avsatt. Arkivfoto: Nic Coury / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

1,6 millioner mennesker i California har skrevet under på et republikansk-ledet opprop om å stemme over delstatens demokratiske guvernør Gavin Newsoms framtid.