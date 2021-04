Kanye Wests sko solgt for 1,8 millioner dollar

Kanye West hadde på seg det som skulle bli verdens dyreste sneakers på Grammy-utdelingen i 2008. Arkivfoto: Kevork Djansezian / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Et par Nike Air Yeezy 1, som ble laget for rapperen Kanye West for 13 år siden, er solgt for rekordhøye 1,8 millioner dollar, opplyser Sotheby's.