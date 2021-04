Flytrafikken gjenopptas på Arlanda – gjenstand var ufarlig

NTB

Terminal 5 på Arlanda utenfor Stockholm ble mandag morgen evakuert etter funn av en gjenstand. Etter tre timer ble det slått fast at gjenstanden var ufarlig.

Dermed kunne flytrafikken starte opp igjen.

Vesken ble funnet like etter klokken 8. Det er uklart hva som gjorde at den ble flagget av vaktholdet. Politiet etterforsket saken som allmennfarlig ødeleggelse. Like etter klokken 11 kom beskjeden om at gjenstanden ikke utgjorde noen trussel.

Under koronapandemien har all flytrafikk blitt flyttet til terminal 5 på Arlanda. Ifølge Swedavia, som driver flyplassen, ble all virksomhet ved terminalen avbrutt, og veitrafikken ved inngangen stanset.