Den verdensberømte motedesigneren Alber Elbaz (59) død av Covid-19

Han skapte klær som flere berømte personligheter elsket å bruke. Nå er den anerkjente motedesigneren Alber Elbaz (59) død.

– Det var med sjokk og enorm tristhet jeg ble orienteret om Albers plutselige død. Alber hadde høstet velfortjent ros som en av bransjens mest elskede personer, sier styreformann Johann Rupert i Richemont, et luksusvarefirma som hadde mange celebre personer på kundelisten.

Alber Elbaz var internasjonalt anerkjent som motedesigner. Han jobbet for flere av Frankrikes mest kjente motehus.

Meryl Streep, Natalie Portman, Kim Kardashian, Rihanna

Kjente skuespillere som Meryl Streep og Natalie Portman, Katie Holmes og Kristin Davis var bare noen av de mange kjendisene som Elbaz designet klær til.



Andre celebriteter som Kim Kardashian, Stella McCartney og Rihanna og Natalie Portman sto også på Elbaz sin kundeliste, skriver The New York Times.

– Takk for at du gjorde verden til et bedre og lysere sted å være. Jeg kommer til å savne deg veldig, veldig mye. Det vil vi alle, skriver Paul McCartneys datter, Stella McCartney, i sin siste hilsen på Instagram. Hun hyller moteskaperens usedvanlige talent.

Preget motebransjen i flere tiår



Etter å ha satt sitt preg på moteverdenen i flere tiår, døde den 59 år gamle motedesigneren i Paris etter å ha utviklet Covid-19, melder BBC.

Elbaz ble født i Casablanca i Marokko 12. juni 1961, og vokste opp i Israel. Moren hans, Alegria, var maler, mens faren Meyer jobbet i en frisørsalong. Som barn drømte Elbaz om å bli lege.

I voksen alder reiste Alber Elbaz til New York for å starte motekarrieren. Der jobbet han blant annet for designeren Geoffrey Beene.

En av moteverdenens 100 mest innflytelsesrike



Han ble tildelt flere priser og hedret for sine moteklær. I 2016 ble han tatt opp som medlem av den franske Legion of Honor, landets mest prestisjetunge pris, skriver The Guardian.

I 2005 mottok han den internasjonale prisen fra Council of Fashion Designers of America. To år senere ble han kåret til en av moteverdenens 100 mest innflytelsesrike personer.