Over 25.000 demonstrerer i Frankrike mot rettsavgjørelse etter drap på jødisk kvinne

NTB

Demonstranter har samlet seg i flere franske byer etter at en domstol besluttet at en mann som drepte en jødisk kvinne i 2017, skal til psykiatrisk behandling.

65 år gamle Sarah Halimi ble dyttet ut av leiligheten i Paris av naboen sin, som ropte «Allahu akbar». Frankrikes høyesterett har kommet fram til at drapet var antisemittisk, men fastslo at mannen ikke kan bli straffeforfulgt fordi han ikke var strafferettslig tilregnelig.

Over 25.000 demonstranter demonstrerer mot rettsavgjørelsen i Paris og flere andre franske byer, ifølge innenriksdepartement. Hundrevis demonstrerer også utenfor den franske ambassaden i Tel Aviv i Israel.

En gate skal bli oppkalt etter Halimi, ifølge den franske kringkasteren BFMTV.

Mannen, som har vært til psykiatrisk behandling siden drapet, handlet i en delirisk tilstand som følge av marihuanabruk, ifølge landets øverste domstol.

Avgjørelsen har blitt møtt med kritikk fra offerets familie, men også jødiske grupper. President Emmanuel Macron har ytret ønske om lovendring for å sikre at man blir ansvarliggjort for alvorlig kriminalitet som blir begått i ruspåvirket tilstand.