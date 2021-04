Albania beskylder USA for innblanding

NTB

Presidenten i Albania anklager USAs ambassadør i landet for innblanding i albansk politikk.

President Ilir Meta langet ut mot ambassadøren på et talkshow på albansk TV fredag kveld.

Ambassadør Yuri Kim ble anklaget for å ha støttet Albanias statsminister Edi Rama i forkant av valget i landet som holdes søndag. Meta hevdet at statsministeren ødelegger valget og ba ambassadøren omgående om å stanse all støtte.

Kim hevder på sin side at presidenten hisset til vold da han nylig advarte om at albanerne ville stille med høygafler dersom statsministeren forsøker å jukse i valget.