Myanmars juntaleder deltar på toppmøte i Indonesia

Juntaleder Min Aung Hlaing ble lørdag tatt imot på flyplassen i Indonesias hovedstad Jakarta. Foto: Indonesiske myndigheter / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Lederen for militærjuntaen i Myanmar, Min Aung Hlaing, har reist til Indonesia for krisesamtaler med ledere for andre asiatiske land.