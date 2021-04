Biden snakket med Erdogan dagen før folkemord-erklæring

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan under klimatoppmøtet torsdag. Les mer Lukk

NTB

President Joe Biden har snakket med sin tyrkiske motpart Recep Tayyip Erdogan på telefon, et døgn før USA erklærer at armenerne ble utsatt for et folkemord.