New Zealand setter «reiseboble» på pause etter smitteutbrudd i Australia

NTB

New Zealand har besluttet å stanse karantenefrie reiser fra Western Australia som følge av et smitteutbrudd.

I en melding på regjeringens nettside står det at reiser mellom New Zealand og Western Australia er stanset mens de venter på mer informasjon fra myndighetene i den australske delstaten.

Så sent som mandag denne uken ble det åpnet for karantenefrie reiser mellom de to landene for første gang på over ett år.

Det førte til stor glede og lettelse i begge land.