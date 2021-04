Flere indiske sykehus sender ut «SOS»-melding: – Vi er langt forbi krisenivå

Nylig gikk Indias statsminister ut og erklærte helsekrise som følge av den pågående smittebølgen. Nå slår flere sykehus full alarm.

Fredag rapporterte India 332.730 smittetilfeller, og tok dermed en dyster verdensrekord andre dag på rad. Innen 24 timer mistet 2263 coronasmittede livet, skriver BBC.

Virolog erklærer «totalkollaps»

Mangel på oksygen ved sykehusene er for øyeblikket det mest kritiske problemet, og nå har 10 sykehus i Delhi-området sendt ut SOS-melding. Da meldingene gikk ut hadde de kun én time med oksygenforsyning igjen.

Indias ledende virolog mener landet er langt forbi en nasjonal krise, og hevder de står overfor er « totalkollaps av hele systemet».

Myndighetene peker på to potensielle hovedårsaker til at smittebølgen har kommet ut av kontroll. Den ene er en Hindu-festival som fant sted for ti dager siden, men hovedårsaken mistenkes å være en så kalt «dobbelmutant».

En coronasmittet pasient blir fraktet til sykehus.

Dobbelmutant oppdaget i flere land

Det var i mars at forskere rapporterte om en dobbelmutant oppdaget i India, altså en variant av coronaviruset hvor to mutasjoner har gått sammen. Ifølge nyhetskanalen Al-Jazeera er tilfeller av mutasjonen også oppdaget i flere land, blant annet Australia, Tyskland, New Zealand, Singapore, Storbritannia og USA. Nå mistenker helsemyndighetene at dobbelmutasjonen har sendt India inn i den pågående krisen.

– Det er usikkert om denne varianten er mer smittsom eller mer dødelig, sier forsker Aparna Mukherjee til Al-Jazeera. I april sto dobbelmutanten for litt over halvparten av smittetilfellene i India totalt, og i enkelte delstater står den for over 60 prosent. Myndighetene er likevel forsiktige med å konkludere og mener at prosentandelen ikke er høy nok til å kunne fastslå en direkte kobling mellom den pågående smittebølgen og dobbelmutasjonen.

Ifølge Avdelingsdirektør i Folkehelseinstiruttet Line Volder det indikasjoner som tyder på at dobbelmutanten er mer smittsom.

Ett tilfelle i Norge

FHI bekrefter overfor ABC Nyheter at ett tilfelle av den indiske dobbelmutanten så langt er oppdaget i Norge, og mutasjonens egenskaper gjør at den trolig er mer smittsom. Varianten bærer mutasjonene L452R og E484Q, som har betydning for hvordan viruset fester seg til kroppens celler. Dette kan påvirke både smittsomhet og effekt av vaksiner.

– Per nå er det indikasjon på at varianten er mer smittsom, men vi har ikke kunnskap til å konkludere vedrørende om effekt av vaksiner kan være påvirket, sier avdelingsdirektør Line Vold til ABC Nyheter.

FHI legger til at de for tiden ser en nedgang i videre smitte med ulike varianter som kommer inn i landet, noe de mener er en indikasjon på at tiltakene som er iverksatt virker.